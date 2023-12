Temporada da exposição “Amazônia Líquida” no TRT8 encerra hoje, com sucesso de visitações

Após quase um mês no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Ministro Orlando Teixeira da Costa, a exposição itinerante “Amazônia Líquida”, que conta com obras da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, entra no seu último dia de visitação.

O público ainda pode contemplar as 31 obras - desenvolvidas a partir da intervenção da artista plástica sobre imagens do fotógrafo - na galeria que fica no primeiro andar do prédio do Tribunal (Travessa Dom Pedro I, 746), das 8h às 15h desta quinta-feira. A exposição foi um sucesso de visitação e levou centenas de pessoas até o espaço do TRT.

Marcus Augusto Losada Maia, presidente do TRT8, destacou a importância em valorizar as produções regionais no espaço do Tribunal: para ele, “divulgar o trabalho dos artistas locais possibilita que o público de uma maneira geral frequente o espaço (do TRT). A gente trabalha incansavelmente com a divulgação do que acontece na região. Fiquei encantado com as obras e acabamos materializando a ideia de expor as obras da exposição aqui”.

Presidente do TRT8, Marcus Losada, ao lado dos artistas Rose Maiorana e Tarso Sarraf(Carmen Helena)

O presidente do órgão também ficou encantado com as obras e a identificação dos autores com suas produções:"É muito bom poder olhar e contemplar essas obras, confesso que fiquei muito surpreendido. Durante a exposição pude observar a conexão deles com a nossa instituição. Eu parabenizo a Tarso e a Rose pela exposição e trabalho", comenta.

Rose e Tarso também comemoraram a oportunidade de expor suas obras em mais um local de grande circulação do público - como o prédio do TRT8. A artista plástica conta que "É uma honra receber o convite do presidente. Estar fazendo outra exposição em Belém, Tarso e eu”. Ela ainda lembra do processo de criação das obras, sempre elogiadas pelos visitantes: ““Nessa época, eu estava em busca da minha identidade como artista, queria ter minhas próprias obras de alguma forma. Com isso, o Tarso me convidou para fazer a intervenção das fotografias dele do Marajó, e aceitei o convite dele. A pintura é a minha terapia desde criança, eu amo pintar. Essas obras hoje serão para vida toda”.

O fotógrafo, que neste ano foi premiado no 39º Troféu ACEESP, também afirmou que a exposição é uma grande conquista, não só para a dupla, como também para as artes visuais produzidas na amazônia em geral: “As pessoas estão falando cada vez mais da Amazônia e eu acho que eu falo do dia a dia do ribeirinho”, afirmou.

Após temporada na New Gallery, em São Paulo, a mostra voltou a Belém para mostrar aos próprios amazônidas a importância em ter outras visões de sua própria região. O fato dos registros terem sido feitos no período da pandemia também é relevante para entender a importância da exposição, segundo Tarso: “Sabemos que tem a precariedade, mas sabemos também que tem a beleza. E essas fotos, não tem como dizer qual é a favorita ou a melhor, elas foram tiradas entre 2020 e 2022, com essa comunidade, durante a Covid-19".

O curador da “Amazônia Líquida”, Sérgio Oliveira, profissional que já colabora há décadas com as artes plásticas de Belém, lembrou o processo de escolha das peças que foram expostas nesta edição da exposição: “Nosso primeiro critério de escolha é o tema. Depois de escolhido o tema da exposição, o curador busca obras que estejam ligadas ao tema escolhido. E o espaço da exposição também conta muito, porque a partir do espaço da exposição, será definido, por exemplo, quantas obras serão expostas”, afirma o curador.

Serviço

Evento: Último dia da Exposição Amazônia Líquida de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Data: Quinta, 07 de dezembro, de 8h às 15h

Entrada: gratuita.

Obras: 30 obras.

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do trabalho 8ª região. (TRT-8)