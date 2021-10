VÍDEO: Ainda pelo Pará, Luciano Huck mostra a beleza do Rio Trombetas

Ainda em viagem pelo Pará, Luciano Huck postou em suas redes sociais alguns trechos do que está produzindo para ser exibido em seu programa de domingo.

Nas imagens, o apresentador explica sobre a reserva biológico do Rio Trombetas, que fica localizada ao norte do Estado. Huck mostra o caminho feito por ele e sua equipe até chegar no destino.

Luciano então chega em Cachoeira Porteira e fala o quanto ficou impressionado com a beleza do lugar: 'Esse é um dos lugares mais lindos que já vi na minha vida inteira. E olha que eu já viajei muito', disse.