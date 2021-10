VÍDEO: Luciano Huck chega ao Pará e compartilha estadia; veja

Luciano Huck postou em sua rede social, na noite da última quarta-feira (20) que está com sua equipe em Porto Trombetas, em Oriximiná, interior do Pará.

Pelos stories, o apresentador do 'Domingão' mostrou uma série de vídeos por onde já passou, incluindo São Luíz, no Maranhão. Mas no finalzinho da noite, Luciano compartilhou que irá pernoitar dentro de um barco, no interior do Pará.

No vídeo, Luciano mostra o barco e o camarote que irá dormir: 'minha habitação de hoje tá excelente'.

VEJA: