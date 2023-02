Velório de Glória Maria será restrito a amigos próximos e familiares

O velório de Glória Maria será restrito para familiares e amigos próximos. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL. Em nota enviada ao jornalista, a emissora informou que a "cerimônia será íntima" e "reservada". A jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro.

Conforme apurou o site Purepeople, logo após o velório, o corpo de Gloria Maria será cremado no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro, em uma cerimônia ainda mais restrita prevista para ser realizada nesta sexta-feira (3).

A comunicadora estava internada para tratar um câncer metastático no cérebro. O corpo deixou o local por volta das 12h25. Em dezembro de 2022, ela foi afastada da apresentação do programa “Globo Repórter” para cuidar da saúde.

Em 2019, Glória chegou a ficar longe das telas de TV para operar um tumor no cérebro. No ano seguinte, com a pandemia de covid-19, a jornalista ficou afastada por quase dois anos.