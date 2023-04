TV Liberal lança site com a história da emissora no aniversário de 47 anos

Na segunda-feira, 24, estará no ar o site “Memória TV Liberal”, um verdadeiro museu virtual sobre a história da principal emissora de televisão do Pará, que vai completar 47 anos de fundação na próxima quinta-feira, 27. Centenas de fotografias e vídeos, coberturas marcantes, projetos especiais e depoimentos de quem fez e faz história na TV Liberal, entre outros, poderão ser visitados no endereço memoriatvliberal.com.br a partir da meia-noite.

Inaugurada em 1976 pelo fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana, a TV Liberal surgiu como a primeira emissora com transmissão a cores nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Outra inovação para a época foi que a transmissão da emissora iniciava às 10hs da manhã, numa época em que as demais emissoras exibiam programação somente à tarde.

A pesquisa realizada pelo jornalista Leo Nunes, curador do projeto, traz à tona as imagens da inauguração da emissora, como o ministro das Comunicações do governo de Ernesto Geisel, Euclides Qandt de Oliveira, “apertando o botão” que pôs os equipamentos da tevê em funcionamento. Outro dado valioso resgatado foi o discurso de Romulo Maiorana lido na inauguração, que será disponibilizado no site.

Ministro das Comunicações do governo Geisel acionou o botão que ligou os equipamentos da TV Liberal, na inauguração. (Arquivo Tv Liberal)

“A sede da emissora ficou cheia de gente para a inauguração. Vieram dirigentes da Globo, o governador do estado Aloysio Chaves, o prefeito (Ajax de Oliveira), presidentes de tribunais, artistas da Globo... havia pessoas acompanhando na rua”, conta o diretor de Marketing da TV Liberal (setor em que o projeto foi desenvolvido), Rodrigo Vieira.

Recordações

O jornalista e radialista Francisco Cezar foi o primeiro apresentador do telejornalismo da TV Liberal, quando o programa era chamado de “Jornal Nacional Local”. “De 1976 a 1984, eu ancorei os telejornais mais importantes do canal 7, como apresentei as transmissões externas do Círio de Nazaré, do Carnaval, do Rainha das Piscinas (concurso que antecedeu o Rainha das Rainhas) e o próprio Rainha das Rainhas do Carnaval”, lembra ele. “A primeira transmissão jornalística externa do canal 7 foi uma feira agropecuária na Ceasa com a presença do governador Aloysio Chaves, que foi por mim ancorada. Essa história me honra”.

Já a jornalista Regina Alves, foi chefe de Jornalismo nos anos 80. Ela recorda que Romulo Maiorana investia em equipamentos importados que trouxeram mais qualidade e agilidade à cobertura jornalística. “Houve coberturas muito importantes nesse período, como a prisão dos padres franceses Aristides Camio e François Gouriou junto a posseiros em conflito de terra na região do Araguaia, em 1981. Isso gerou uma crise entre a igreja e o governo militar. O julgamento dos réus, anos depois, provocou ocupação militar do centro de Belém”, recorda. Outra crise agrária de repercussão internacional, acompanhada por ela no trabalho junto à TV Liberal, foi o Massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. “Foi uma operação de guerra para nós do jornalismo, com muitos profissionais envolvidos”.

Inauguração da TV Liberal, em 1976: Romulo Maiorana lê um discurso. (Arquivo TV Liberal)

Avanços

O diretor de jornalismo da TV Liberal, Fernando Nascimento, com 42 anos de emissora, destaca que o Memória TV Liberal resgata as mudanças tecnológicas, de operação e de relacionamento com o mercado que ocorreram ao longo do tempo, bem como evidencia o compromisso da TV Liberal com o povo do Pará e da Amazônia.

“Nosso dever se faz com talento e tecnologia. É uma indústria do trabalho coletivo da estrutura organizacional. Romulo Maiorana, que era paraense por adoção, tinha a preocupação permanente que os veículos do Grupo Liberal fossem agentes do crescimento do estado do Pará. Estávamos devendo essa memória para a comunidade”.

Atualmente, a TV Liberal possui outras seis geradoras (além de Belém, Castanhal, Paragominas, Marabá, Redenção, Parauapebas e Altamira) e 80 retransmissoras que garantem a maior cobertura do estado do Pará. Além disso, promove projetos, incluindo alguns consolidados há mais de 30 anos, como o Troféu Romulo Maiorana, que premia e incentiva os destaques do esporte; a Corrida do Círio; o Projeto Verão, de cobertura das férias; e as coberturas do Círio de Nazaré desde 1977, que divulgam o maior evento de fé dos paraenses para todo o estado, o Brasil e o mundo.