Marcelo Nassilva vence Concurso de Marchinhas da TV Liberal

O compositor Marcelo Nassilva, de 42 anos, que mora em Castanhal, venceu o Concurso de Marchinhas da TV Liberal. A música dele, “Carnaval no Pará”, recebeu 30.612 votos dos internautas, o correspondente a 49,10% do público votante. A música será tema da campanha de carnaval da emissora. “É a primeira vez que eu concorro. Eu componho há 20 anos, mas eu mesmo que gravo as minhas músicas no estúdio do meu sobrinho, de forma caseira”, revela. Por meio da visibilidade proporcionada pelo concurso, ele espera impulsionar a carreira musical.

O segundo lugar ficou com a marchinha “Carnaval Paraense é na TV Liberal”, de Bruno Andrade, que recebeu 38,35% dos votos (23.909); e em terceiro, a música homônima “Carnaval no Pará”, parceria do letrista Dudu Neves com o arranjador David Amorim, que recebeu 12,55% dos votos (7.826).

VEJA MAIS

Este foi o segundo ano consecutivo em que a TV Liberal promoveu o concurso de marchinhas, que recebeu 62 mil votos, durante os cinco dias de votação, este ano.

A marchinha campeã foi Inspirada na alegria do povo e na cultura paraense e menciona os carnavais tradicionais das cidades de Vigia e Curuçá. “A reação das pessoas está sendo a melhor possível, tenho recebido muito apoio, comecei a ter mais visualizações, eu era um desconhecido”, comemora.

Marcelo é bacharel em biomedicina. No passado, ele teve uma banda de rock e chegou a tocar na noite, mas desistiu da carreira e continuou compondo no anonimato. “Tenho mais de 1 mil músicas, mas já gravei umas 20 e postei nas minhas redes sociais. Não sou conhecido, dilema de artista. Toco todos os ritmos, do rock ao samba e ao hip hop, sou eclético. Não expus o meu trabalho por falta de apoio, tenho trabalho bem diversificado e extenso”, descreve.

Confira o vídeo que Nassilva enviou para a TV Liberal com a marchinha campeã:

[youtibe=ZtZE4SRIJ4A]

Ele também toca vários instrumentos de cordas, como violão, guitarra e contrabaixo. “Não sou exímio instrumentista, mas toco para gravar e me arrisco no teclado”.

No passado, Marcelo Nassilva teve o projeto de desenvolver um CD de marchinhas, que acabou não concretizando. “Carnaval no Pará” foi composta especialmente para o concurso da emissora. “A minha irmã me ligou às 2h da madrugada, faltando dois dias para encerrar a inscrição e perguntou se eu não ia me inscrever. Pensei: ‘faço ou não faço?’ Pensei: ‘não custa nada’. Compus em 30 minutos. Costumo dizer que primeiro vem o dom, que é Deus quem dá, e depois disso vêm 99% de transpiração e 1% de inspiração. Foi 99% transpiração e 1% inspiração”.

O gosto pela música foi influenciado pelo pai, falecido em 2017, que era poeta e que gostava de ouvir músicas antigas em uma vitrola. Marcelo Nassilva destacou que procura fazer músicas leves e divertidas para incentivar as pessoas a se jogarem na folia de carnaval.

Após o concurso, ele espera voltar a investir mais na música com a visibilidade. “As pessoas irão conhecer o meu trabalho e talvez queiram gravar as minhas músicas”.O compositor Marcelo Nassilva, de 42 anos, que mora em Castanhal, venceu o Concurso de Marchinhas da TV Liberal. A música dele, “Carnaval no Pará”, recebeu 30.612 votos dos internautas, o correspondente a 49,10% do público votante. A música será tema da campanha de carnaval da emissora. “É a primeira vez que eu concorro. Eu componho há 20 anos, mas eu mesmo que gravo as minhas músicas no estúdio do meu sobrinho, de forma caseira”, revela. Por meio da visibilidade proporcionada pelo concurso, ele espera impulsionar a carreira musical.

Segundo lugar

O segundo lugar ficou com a marchinha “Carnaval Paraense é na TV Liberal”, de Bruno Andrade, que recebeu 38,35% dos votos (23.909); e em terceiro, a música homônima “Carnaval no Pará”, parceria do letrista Dudu Neves com o arranjador David Amorim, que recebeu 12,55% dos votos (7.826).

Este foi o segundo ano consecutivo em que a TV Liberal promoveu o concurso de marchinhas, que recebeu 62 mil votos, durante os cinco dias de votação, este ano.

Campeão se inspirou na cultura paraense

A marchinha campeã foi inspirada na alegria do povo e na cultura paraense e menciona os carnavais tradicionais das cidades de Vigia e Curuçá. “A reação das pessoas está sendo a melhor possível, tenho recebido muito apoio, comecei a ter mais visualizações, eu era um desconhecido”, comemora.

Marcelo é bacharel em Biomedicina. No passado, ele teve uma banda de rock e chegou a tocar na noite, mas desistiu da carreira e continuou compondo no anonimato. “Tenho mais de 1 mil músicas, mas já gravei umas 20 e postei nas minhas redes sociais. Não sou conhecido, dilema de artista. Toco todos os ritmos, do rock ao samba e ao hip hop, sou eclético. Não expus o meu trabalho por falta de apoio, tenho trabalho bem diversificado e extenso”, descreve.

Ele também toca vários instrumentos de cordas, como violão, guitarra e contrabaixo. “Não sou exímio instrumentista, mas toco para gravar e me arrisco no teclado”.

No passado, Marcelo Nassilva teve o projeto de desenvolver um CD de marchinhas, que acabou não concretizando. “Carnaval no Pará” foi composta especialmente para o concurso da emissora. “A minha irmã me ligou às 2h da madrugada, faltando dois dias para encerrar a inscrição e perguntou se eu não ia me inscrever. Pensei: ‘faço ou não faço?’ Pensei: ‘não custa nada’. Compus em 30 minutos. Costumo dizer que primeiro vem o dom, que é Deus quem dá, e depois disso vêm 99% de transpiração e 1% de inspiração. Foi 99% transpiração e 1% inspiração”.

O gosto pela música foi influenciado pelo pai, falecido em 2017, que era poeta e que gostava de ouvir músicas antigas em uma vitrola. Marcelo Nassilva destacou que procura fazer músicas leves e divertidas para incentivar as pessoas a se jogarem na folia de carnaval.

Após o concurso, ele espera voltar a investir mais na música com a visibilidade. “As pessoas irão conhecer o meu trabalho e talvez queiram gravar as minhas músicas”.