TV Liberal celebra 47 anos com lançamento do site ‘Memória TV Liberal’

A TV Liberal completa 47 anos no próximo dia 27 de abril e, na semana de comemoração, lança o projeto "Memória TV Liberal", um site que resgata e preserva a história da emissora com vídeos, depoimentos, fotos e curiosidades sobre os programas locais, personagens e acontecimentos que marcaram a vida dos paraenses. O site estará disponível para visitação a partir do dia 24 deste mês, no endereço memoriatvliberal.com.br.

O projeto reúne quase 20 pessoas que trabalham diretamente em todas as etapas do conteúdo. Inicialmente o "Memória" foi pensado no formato atual por Nathalia Freitas, assistente de Marketing da TV Liberal, que participa da coordenação do site.

"Quando entrei na TV, como estagiária, já ouvia um antigo colaborador, o Luiz Maia, defendendo a importância de um espaço para contar a história da TV Liberal. [...] O meu desafio foi propor novas ideias para que o projeto Memória TV Liberal saísse do papel. Reuni com a equipe de Marketing e cada um foi acrescentando algo. Em uma das minhas buscas, achei o site do MIS (Museu da Imagem e do Som) e aí pensei: 'por quê não, né?'. E diante de todas as propostas que apresentamos, o site foi o escolhido. Afinal, poderíamos receber as visitas do público sem precisar de um contato físico", revelou.

O jornalista Léo Nunes é editor responsável pela curadoria do conteúdo do site e conta os desafios de entregar o trabalho com a perfeição que o público merece. "Fazer a curadoria do site tem sido extremamente desafiador. Primeiro, porque não é fácil compilar fatos importantes de uma empresa de comunicação que está próximo de meio século de fundação, com tantas histórias", iniciou.

"Inaugurada em 1976, não há tantas informações disponíveis para pesquisa. Uma das primeiras coisas que fiz foi a pesquisa, que começou ainda pela biblioteca do Centur. Li várias edições de jornais da década de 70 e 80 para pegar o máximo de informações, de imagens, para entender o contexto. Depois, também fiz pesquisa no Centro de Documentação da TV Liberal (CEDOC), em que há milhares de imagens, muitas em fitas. Isso só falando das principais que conhecemos que marcaram épocas", complementou.

Questionado a respeito do processo de curadoria e quais fatos mais teriam o marcado no desenvolvimento deste projeto, Leo contou que o processo de averiguar cada arquivo foi o mais tocante. "Eu amo TV, amo história e arquivo. Por isso, apesar das dificuldades, tem sido muito prazeroso produzir o material. Olhar cada imagem, conhecer os programas antigos que já nem estão mais no ar e a história do que é exibido até hoje. Me sinto honrado em poder ajudar a contar essas histórias", arguiu.

O comunicador fez um convite ao público paraense, para que acessem o site na próxima segunda-feira, 24, e adiantou que poderão conhecer os bastidores da notícia. "O público pode esperar muitas histórias, bastidores e curiosidades. Para isso, ouvimos mais de 40 profissionais que fizeram e fazem parte da história da emissora ao longo das décadas. Gente das décadas de 70, 80, passando pelos anos 2000 e 2020. Uma variedade de depoimentos que ajudam a contar os bastidores da notícia e de fatos importantes", detalhou.

A TV Liberal foi fundada há 47 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, além de sua sede afiliada da Rede Globo no Pará, cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas atendem mais de 6 milhões de telespectadores potenciais.

Leo reflete a atuação da TV Liberal no presente e suas décadas de serviço à sociedade e declara que sua trajetória histórica é relevante para o Pará. "O projeto é importante, muito além de um site. É um resgate da memória não só da história da TV Liberal, mas de grande parte da comunicação do Pará. Muitas histórias dos bastidores não eram conhecidas pelo público. O projeto busca, também, tornar tudo isso público", finalizou.