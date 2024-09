João The Rocha e Epaminondas comandam novo programa da TV Liberal; veja

Os humoristas João The Rocha e Epaminondas estão no comando do Torcida Re x Pa, novo programa da TV Liberal, afiliada Globo, que estreia no próximo sábado (14/9), às 14h40, logo após a edição especial da novela Cabocla. O programa é um game show humorístico que celebra a paixão dos torcedores dos dois maiores times do Pará: Remo e Paysandu. No game, as torcidas se enfrentam em diversas competições que valem pontos e mudam a cada episódio.

"O programa é um ponto de encontro para todos os fãs do futebol paraense, e até mesmo para aqueles que não são aficionados pelo esporte, mas que se identificam com a cultura e a alegria das torcidas. Torcida Re x Pa tem a proposta de trazer muita diversão e celebração para o público paraense", disse Vinicius Volpi, diretor de programação da TV Liberal.

Os apresentadores irão representar os seus times: João The Rocha, Remo e Epaminondas o Paysandu. Os paraenses já realizaram trabalhos juntos, mas no comando de um programa televisivo é a primeira vez.

"A gente tem uma parceria que rendeu muitos frutos e muitos sucessos, digamos assim. Então a galera que gosta do Remo, do Paysandu, que eu creio que é basicamente pelo menos 90% do estado, vai curtir muito esse programa. A gente frisou nessa parte da rivalidade dos times e que todo mundo que gosta e quer defender o seu time, ou mesmo quem vai assistir só pra rir, já vai gostar bastante. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um entretenimento bacana todos os sábados na Liberal", disse João The Rocha.

"Já trabalhamos juntos há alguns anos, então acaba sendo fácil por conta do entrosamento que a gente adquiriu no palco e nas gravações. Não tem nenhum programa igual ao Torcida ReXPa na TV hoje em dia. O que o público pode esperar é um programa focado na rivalidade, na encarnação, e até quem não torce para nenhum time vai gostar, porque não se resume apenas a Remo e Paysandu. Nunca fiz nada parecido antes, e mesmo sendo na TV aberta tivemos a liberdade de sermos nós mesmos e usar a nossa linguagem no programa, e isso me marcou demais", comentou Epaminondas. A 1ª temporada terá três episódios, exibidos todos os sábados, a partir do dia 14 de setembro.

