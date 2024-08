O pai dos pais na rivalidade Re-Pa

Imaginem uma família cujo patriarca ganhou algumas vezes o prêmio da Loteria Esportiva e viu dois filhos, dois netos e dois sobrinhos jogando Re-Pa pelos dois lados. Isso mesmo! Todos defenderam Remo e Paysandu.

O patriarca sortudo, Umbelino Oliveira, morreu em setembro de 2002, aos 69 anos. Curtiu muitos gols dos filhos Bebeto e Edil, e alguns dos netos Bebeto e Léo Oliveira, todos atacantes. Os sobrinhos Emiliano e Levi foram zagueiros e volantes. O goleiro Clemer, outro sobrinho, foi somente azulino.

Outra geração da família tem representantes fora do Brasil. Gilberto, filho de Edil, bisneto do "seu" Umbelino, é zagueiro e joga na 2⁠ª divisão japonesa. Max, zagueiro, filho de Emiliano, está no futebol alemão. Então, Umbelino Oliveira merece ou não merece ser lembrado nesta data como pai dos pais na rivalidade Re-Pa?

Futebol e a importância dos pais

Genitores, provedores e educadores, os pais são alicerce da vida e da carreira dos filhos, em qualquer que seja a profissão. No futebol especialmente, por ser uma arte cheia de desafios peculiares.

Os pais, como toda a família, são a razão que se soma ao talento para explicar o sucesso, ou a falta de razão que atrapalha o talento e explica fracassos. A postura dos pais pode ser determinante para a realização de sonhos ou até mesmo para a carreira nem começar. Em geral, a bola tá com eles! Parabéns, papais.

BAIXINHAS

* Carlinhos (pai), lateral que fez sucesso no Isabelense; Vânderson (filho), volante que brilhou no Castanhal, no Paysandu, no Juventude, no Athletico Paranaense e no Vitória; João Carlos (Neto) zagueiro que vimos em ação no Castanhal e na Tuna.

* Essa família apeuense de jogadores profissionais tem ainda Luis Carlos Apeú, Ilailson e Gully. O patriarca, Carlos Silva, não chegou a ser profissional, mas tem enorme cartaz pelo que jogou no futebol amador.

* Amarildo foi um discreto atacante do Remo e do Pinheirense. Mas o filho é ninguém menos que o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Jorge de Castro, falecido, é lembrado pelo muito que jogou e também pelo talento do filho, Jorginho de Castro, um meia com nome marcado na história da Tuna.

* Carlos Lisboa, o atacante do Sport Belém que abriu mão dos sonhos no futebol, aos 20 anos, quando a namorada, Suzy, engravidou. Então ele projetou os sonhos no filho Yago, hoje mais conhecido como Pikachu, ídolo do Fortaleza, com brilhantes histórias construídas no Paysandu e no Vasco. Antes de nasceu, Pikachu já fez a primeira jogada, ao tirar o pai de campo.

* Andrezinho veio do Corinthians para o Paysandu em 2008. Foram apenas dois jogos e um gol. Passados 16 anos, ele é lembrado graças ao filho Kauan Basile, "joia" do Santos que já causa expectativa até mesmo na Europa, pelo impressionante talento.

* No futebol, pais treinadores chamam atenção pela parceria com filhos assistentes. No Paysandu, por exemplo, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Parceria também de Walter Lima e Matheus Lima no Amazônia, mesmo que em outras funções.

* O árbitro Olivaldo Morais "pendurou o apito", passou a trabalhar em funções gerenciais, e vê o filho Olivaldo Morais Júnior se destacar nos gramados que pisou. Filhos de Gian e Rogério Belém estão em ação, mas em níveis abaixo dos pais, como também foi o caso de Lineker em relação ao talento do pai Zé Augusto "Narigudo".

* Com essas histórias familiares do futebol paraense, a coluna saúda a todos os leitores papais. Bênçãos, felicidade!