Temperatura Máxima hoje na Globo: confira qual filme vai passar neste domingo (27/05)

A Temperatura Máxima de hoje, domingo (27/05), exibe o filme ‘Planeta dos Macacos - A Origem’, às 12h30 na TV Globo, após o programa Esporte Espetacular. O segundo longa-metragem da saga conta com a direção de Rupert Wyatt e atuações de Andy Serkis, James Franco e Freida Pinto.

De 2011, o filme recebeu indicações ao Oscar de melhores efeitos visuais e ao Prêmio Empire de melhor filme de fantasia.

‘Planeta Dos Macacos - A Origem’: sinopse

O cientista Will Rodman realiza experiências com macacos em busca de uma cura para o mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles, sofre da doença. Após sua pesquisa ser cancelada, Will resolve aplicar uma amostra de medicamento no pai e outra num filhote de macaco. Em pouco tempo, Charles recupera sua memória e o filhote, César, passa a demonstrar uma inteligência fora do comum. Anos depois, César é engaiolado por atacar um vizinho e, cada vez mais, se revolta com a situação.

VEJA MAIS

‘Planeta Dos Macacos - A Origem’: trailer

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)