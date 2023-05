Temperatura Máxima hoje na Globo: confira qual filme vai passar neste domingo (14/05)

Em homenagem ao Dia das Mães, o filme 'Extraordinário' será exibido às 12h30, na TV Globo, após o ‘Esporte Espetacular’. Com uma história de superação, o drama narra a vida do pequeno Auggie, que nasceu com deformação facial e precisa enfrentar uma nova etapa de sua vida. De 2017, o filme conta com Julia Roberts, Owen Wilson e direção de Stephen Chbosky.

‘Extraordinário’: sinopse

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele, pela primeira vez, frequenta uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

VEJA MAIS

‘Extraordinário’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)