Temperatura Máxima hoje na Globo: Confira qual filme será transmitido neste domingo (08/10)

O clássico da saga de X-Men, ‘Fênix Negra’, será exibido na programação da TV Globo neste domingo (08/10), às 12h30, após o Esporte Espetacular. Com o protagonismo de Sophie Turner, o filme narra a origem e desafios da super-heroína.

Lançado em 2019, o longa de Hollywood tem participações de James Mcavoy, Jessica Chastain e Michael Fassbender.

‘X-Men: Fênix Negra’: sinopse

Jean Grey começa a desenvolver incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma Fênix Negra. Agora, os X-Men precisam decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas do mundo.

‘X-Men: Fênix Negra’: trailer

