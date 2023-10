Paraense Goretti Ribeiro de ‘Terra e Paixão’ estreia em filme no 25º Festival do Rio

A atriz paraense Goretti Ribeiro, que está no ar na novela Terra e Paixão da TV Globo, também estará em duas produções audiovisuais este ano. Estreia no 25º Festival do Rio com o filme "Erva de Gato" e na série "Codex 632" da Globoplay e RTP de Portugal. Em entrevista a reportagem de O Liberal a atriz revela os planos para o futuro e conta detalhes das estreias.

VEJA MAIS

Goretti Ribeiro é atriz formada pela Escola de teatro e dança da UFPA (ETDUFPA), atua também como locutora e apresentadora de campanhas publicitárias. Morando há quatro anos fora do Pará, divide-se entre o eixo Rio de Janeiro - São Paulo, com suas produções.

A paraense estreia na 25ª Edição do Festival do Rio, no Rio de Janeiro, com o filme "Erva de Gato", que acontece de 5 a 15 de outubro. Goretti destaca a sua preparação para o filme e como foi trabalhar nesta produção. "O filme é uma obra de ficção que se passa em um Brasil separado em 3 fronteiras, após uma guerra civil: 'Confederalismo democrático do Nordeste', 'Sul é meu país' e 'Amazônia'. Minha personagem é Clarisse, uma mulher amazônida e indígena, que se teletransporta ao passado no século XV antes dos colonizadores, tendo que cumprir uma missão de mudar o futuro do país", revelou.

Erva de Gato tem roteiro e é dirigido pelo multiartista Novíssimo Edgar, com fotografia de Larissa Machada, Leandro Realista e Rafael Piu. No elenco junto com Goretti temos Grace Passô, Giulia Del Bel e ítalo Martins.A trilha sonora é produzida por Pupillo, ex-integrante da Nação Zumbi. "Trabalhar com esse elenco foi uma honra e um deleite, pois são artistas muito dedicados ao ofício e que possuem trabalhos muito relevantes no audiovisual Brasileiro", comentou Goretti.

"Todo trabalho novo que estreio é uma sensação diferente, um sentimento de dever cumprido. Se olhar na telona é, e sempre será algo mágico, que só quem ama fazer cinema vai entender. Já fiz outros trabalhos de ficção no cinema, porém esse tem um gostinho bem especial de protagonismo. Sou uma das protagonistas do filme e me sinto muito honrada com essa oportunidade", concluiu.

Núcleo Terra e Paixão

Goretti Ribeiro faz parte do núcleo indígena da novela Terra e Paixão e seu capítulo foi ao ar no último dia 3 de setembro. A jovem espera que mais cenas sejam escritas para a família e já adianta alguns momentos. "Os atores Rafael Erê e João Vitor, formamos uma família de pai, mãe e filho que voltaram para cumprir um acordo feito no passado de uma promessa de casamento de Rudá, meu filho na ficção (João Vítor) e Yandara ( Rafaela Cocal)", iniciou.

"Estamos nesse processo de chegada e entrosamento com o núcleo, que já está desde o início da novela, e com a expectativa de mais cenas escritas pelo autor para essa nova família. Até então nós filmamos a chegada da família na aldeia, que foi ao ar no dia 3 de setembro, e essa semana provavelmente irá a cena do casamento de Yandara e Rudá. Uma cena com um ritual indígena muito especial!", adiantou.

A atriz acredita na importância da narrativa e espera que o público paraense possa acompanhar este trabalho. "Estou bem entusiasmada em fazer parte desse núcleo indígena, pois entendo a importância dessa narrativa para o público. Mas tivemos poucas cenas como falei, a segunda ainda nem foi pro ar, mas as expectativas são sempre positivas, espero que o público goste das cenas que estão chegando, e que essa família permaneça na trama", disse.

Ainda no audiovisual, Ribeiro estará na série Codex 632 da Globoplay e RTP de Portugal, com direção do português Sérgio Graciano e elenco com Débora Secco, Betty Faria , Alexandre Borges, Paulo Pires, Maramba Joaquim entre outros. Codex 632 estrei dia 19 de outubro. “A série foi filmado em Portugal e Brasil, minha participação foi filmada no Brasil, no Gabinete Real de leitura, localizado no Rio de Janeiro. Faço uma bibliotecária que trabalha no local, e ajuda na entrega de um dossiê, que pode desvendar um grande mistério na trama”, revelou com entusiasmo.

Para 2024, Goretti adianta que já tem uma participação gravada na série brasileira Arcanjo Renegado. "Além, de Codex, ano que vem estreio na 3º temporada da série 'Arcanjo Renegado', da Globoplay, que é um realização do Afroreggae audiovisual. Estarei no 2º episódio da série com a personagem Selmara que vive na região Amazônica", finalizou.

A paraense já participou de outra produções no audiovisual, como o longa-metragem “O Rio do desejo” este ano, com direção Sérgio Machado, já disponível na Globoplay. O Longa metragem “Pureza“, de 2022, com direção de Renato Barbieri. A Novela “Amor de Mãe”, do ano de 2020, com direção Zé Luiz villamarin, todos disponíveis na Globoplay. Além do Curta-metragem “Escola” de 2015, com direção de Zé Maria e o Longa-metragem “Serra Pelada” de 2013, do diretor Heitor Dhalia.