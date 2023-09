Insider vaza supostos detalhes da trama do cancelado Mulher-Maravilha 3

Em agosto, quando surgiu a notícia do cancelamento de Mulher-Maravilha 3, pela DC, os fãs da heroína não ficaram satisfeitos. A informação, bastante polêmica, causou um alvoroço entre os fãs que esperavam o longa-metragem que finalizaria a trilogia de Gal Gadot como a heroína. Agora, supostos detalhes de sua trama podem ter sido liberados.

Após a apresentação da história da produção que havia sido trabalhada novamente por Patty Jenkins, a nova gestão da franquia liderada por James Gunn e Peter Safran, decidiu não seguir com a visão da diretora, já que o novo universo estava com seus planos em andamento, engavetando definitivamente, o título.

Porém, algumas informações sobre o roteiro de Mulher-Maravilha 3 vazaram para o público. De acordo com CanWeGetToast, entre os detalhes vazados está uma suposta aparição do Batman de Ben Affleck, além de reforçar que a produção estaria ambientada nos dias atuais, passando-se após os eventos de Liga da Justiça e The Flash.