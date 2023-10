Saiba a história do filme 'amaldiçoado' que teve 4 protagonistas mortos antes e durante as filmagens

John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley têm mais em comum além do fato de serem comediantes que morreram perto do auge da carreira. A verdade é que os quatro tiveram seus nomes ligados a um mesmo filme, que nunca saiu do papel e passou a ter fama de "amaldiçoado" em Hollywood.

VEJA MAIS

A ideia de transformar em filme o livro "The Incomparable Atuk" surgiu na década de 1970, mas nunca foi concretizada. O romance do canadense Mordecai Richler havia sido lançado em 1963. O incomparável Atuk do título é o protagonista, que se sente como um peixe fora d’água. O jovem da etnia inuit (anteriormente chamada de esquimó) deixa sua terra natal rural e vai para Toronto, onde encontra personagens e cenários que mexem com a vida de uma pessoa tão ingênua.

Mordecai Richler (1931-2001) havia sido indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de "O grande vigarista". Dois anos depois, fez o roteiro de "Adivinhe Quem vem para Roubar", que seria refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: "As Loucuras de Dick & Jane".

1ª morte em 1982:

Um roteiro baseado na história de Atuk foi escrito nos anos 70 por Tod Carroll, ex-redator da prestigiada revista humorística "National Lampoon" e especialista em comédias besteirol tipicamente americanas. Ele foi anunciado como o protagonista, interpretando Atuk, e o filme começaria a ser gravado em 1982. Belushi, no entanto, acabou morrendo no dia 5 de março daquele ano, aos 33 anos, após uma overdose no hotel Chateau Marmont, em Los Angeles.

2ª morte em 1988:

Em 1988, outro comediante em ascensão se interessou pelo papel. Sam Kinison, revelado em shows de stand-up e o menos conhecido desta lista, chegou a participar de alguns dias de filmagem na pele de Atuk. De acordo com Tod Carroll, Kinison e parte da equipe do filme começaram a brigar. O protagonista não gostou de como o roteiro original estava sendo filmado. As "diferenças criativas" levaram "Atuk" para o limbo. Em 1992, Sam Kinison morreu em um acidente de carro.

3ª morte em 1994:

O projeto já era considerado amaldiçoado, mas mesmo assim a força do texto chamou a atenção de outro comediante. John Candy, canadense como Atuk, foi sondado para uma nova adaptação do romance. Em 4 de março de 1994, no entanto, o ator de clássicos da comédia como "Antes Só do que Mal Acompanhado" (1987) e "Quem Vê Cara Não Vê Coração" (1989) sofreu um ataque cardíaco. Ele tinha 43 anos e estava no México gravando um novo filme.

4ª morte em 1997:

Após a morte de Candy, Chris Farley surgiu como um possível herdeiro. Revelado no "Saturday Night Live", Farley se consolidou em comédias besteirol como "Mong & Lóide" (1995) e "Um ninja da pesada" (1997).

Ele queria dar uma guinada mais séria na carreira e se aproximou de produtores que queriam reviver o projeto de "Atuk". Farley morreu em dezembro de 1997, após sofrer uma overdose na cidade americana de Chicago. Desde então, não se falou mais sobre o projeto.