Temperatura Máxima hoje na Globo: confira qual filme vai passar neste domingo (02/07)

A programação da Temperatura Máxima deste domingo (30/06), exibe Às 12h30, o remake do clássico americano ‘O Retorno de Mary Poppins’. Com direção de Rob Marshall e atuações de Emily Blunt, Meryl Streep e Dick Van Dyke, o longa-metragem apresenta a história e as aventuras da babá Mary Poppins.

‘O Retorno de Mary Poppins’:sinopse

Em uma Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores que sofreram uma grande perda. As crianças Annabel, Georgie e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas.

‘O Retorno de Mary Poppins’:trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal. com, Felipe Saraiva)