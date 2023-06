Confira dez filmes para assistir e comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+

O Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado na quarta-feira (28), é uma data comemorativa para celebrar a visibilidade e defesa dos direitos das pessoas da comunidade. Mas também pode servir como oportunidade para lembrar a luta pela igualdade de direitos e o fim da discriminação.

VEJA MAIS

Por isso, o Grupo Liberal selecionou dez filmes que estão nos cinemas e nas plataformas de streaming para se emocionar com personagens inspiradores. Confira a lista abaixo:

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Um adolescente cego começa a descobrir sua sexualidade após a chegada de um novo aluno em sua escola. Esse filme brasileiro foi premiado e aclamado internacionalmente. Disponível na Netflix e no Prime Vídeo.

Assista ao trailer:

Carol

Uma atendente de uma loja de brinquedos se encanta por Carol, uma cliente que está prestes a se divorciar. Essa paixão inesperada transforma suas vidas. Disponível no Claro Video, Looke e Mubi.

Assista ao trailer:

Chama-me Pelo Teu Nome

O jovem Elio está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo mudou com a chegada de Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Disponível no Prime Vídeo e na Apple TV.

Assista ao trailer:

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Acompanhe a jornada de Chiron, um rapaz negro que enfrenta desafios em sua vida e precisa lidar com sua sexualidade. Vencedor do Oscar de Melhor Filme. Disponível no Prime Video, HBO Max, Now e Oi Play.

Assista ao trailer:

Casa de Doidas

Na reconstrução do clássico francês La Cage aux Folles, o casal que está noivo, Val Goldman e Barbara Keeley apresentam os seus futuros sogros uns aos outros. O pai de Val, Armand, um gay que é dono de um clube de travestis em Miami, finge não ser gay para esconder seu relacionamento com Albert, seu parceiro de vida e atração flamejante do clube, para agradar o pai de Bárbara, o polêmico senador republicano Kevin Keeley. Disponível na Apple TV e no Prime Vídeo.

Assista ao trailer:

Close

O filme narra a amizade entre dois meninos que é abruptamente interrompida por motivos desconhecidos. Disponível na Mubi.

Assista ao trailer:

Uma Mulher Fantástica

Marina, uma mulher transexual, enfrenta desafios após a morte inesperada de seu namorado. Esse filme chileno ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional. Disponível na Netflix.

Assista ao trailer:

Retrato de Uma Jovem em Chamas

Uma pintora é encarregada de retratar uma mulher prestes a se casar, mas acaba se apaixonando por ela. Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro em Cannes. Disponível no Globoplay.

Assista ao trailer:

Ao seu Lado

Um jogador de rúgbi se envolve romanticamente com um colega de equipe e precisa lidar com as consequências desse relacionamento. Em exibição nos cinemas.

Assista ao trailer:

Corpolítica

Documentário que aborda a representatividade LGBTQIA+ no congresso brasileiro, com entrevistas de políticos influentes. Em exibição nos cinemas.

Assista ao trailer: