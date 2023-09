Temperatura Máxima hoje na Globo: Confira o filme transmitido neste domingo (10/09)

O clássico da Marvel ‘Capitão América 2: O Soldado Invernal’ vai ao ar na TV Globo neste domingo (10/09), às 12h30, após Esporte Espetacular. O filme narra a história do famoso herói dos ‘Avengers’ com participação de Chris Evans, Sebastian Stan, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson e outros grandes nomes de Hollywood.

‘Capitão América 2: O Soldado Invernal’:sinopse

Dois anos após os acontecimentos em Nova York, Steve Rogers continua seu dedicado trabalho com a agência S.H.I.E.L.D. e também segue tentando se acostumar com o fato de que foi descongelado e acordado décadas depois de seu tempo. Em parceria com Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, ele é obrigado a enfrentar um poderoso e misterioso inimigo chamado Soldado Invernal, que visita Washington e abala o dia a dia da S.H.I.E.L.D., ainda liderada por Nick Fury.

‘Capitão América 2: O Soldado Invernal’:trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)