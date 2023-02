Tela Quente: Veja qual filme vai passar na Tela Quente hoje, segunda-feira (27/02)

O filme a ser exibido na Tela Quente desta segunda-feira (27/02) é a comédia "Guerra da Tapioca". De Fortaleza, o telefilme cearense é dirigido por Wislan Esmeraldo e Luciana Vieira, com participação dos atores Samya De Lavor, Galba Nogueira e Ana Luiza Rios.

Qual a sinopse do filme "Guerra da Tapioca"?

A comédia dramática conta a história da noiva Solange (Samya De Lavor), que está perto do casório com Manoel (Galba Nogueira). Juntos há sete anos, Solange fica desamparada após o noivo deixá-la por outra mulher. Sem emprego e solitária, a protagonista resolve dar a volta por cima e abrir uma barraquinha de tapioca na praça em que o casal costumava trabalhar. Trazendo o clássico do cinema nacional, o filme é recheado de regionalidade e cultura cearense.

Confira a chamada do filme "Guerra da Tapioca"

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)