Tom Hardy anuncia pré-produção de Venom 3

O ator Tom Hardy anunciou o início da pré-produção de Venom 3 por meio de um vídeo divertido postado no perfil pessoal do Instagram. No vídeo, ele aparece em uma cena de conflito bem-humorada entre Eddie Brock e o simbionte. Segundo a revista Variety, Tom receberá US$ 20 milhões para estrelar Venom 3.

Tom Hardy e Woody Harrelson voltarão a interpretar os papéis de Venom e Carnificina.

Kelly Marcel - que assinou os roteiros de "Cinquenta Tons de Cinza" e "Walt nos Bastidores de Mary Poppins" - vai assumir a direção do terceiro filme da franquia. O primeiro, teve a direção de Ruben Fleischer, e o segundo, de Andy Serkis.

Inclusive, o segundo filme, "Venom: Tempo de Carnificina", lucrou mais de US$ 200 milhões América do Norte, uma das maiores bilheterias após a pandemia.

Ainda não se sabe quando o novo filme será lançado.