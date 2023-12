Tela Quente: Veja qual filme será exibido nesta segunda-feira, 11

A série ‘Fim’, escrita por Fernanda Torres e produzida pela Globoplay, será transmitida na programação da rede Globo desta segunda-feira (11/12). A comédia retrata os altos e baixos da vida de um grupo de nove amigos do Rio de Janeiro, entre os anos 1968 e 2012, com participação de Fábio Assunção, Marjorie Estiano.

'Fim’: sinopse

A série do Globoplay é inspirada no livro que leva o mesmo título: ‘Fim’, de Fernanda Torres. A trama apresenta a trajetória do casal Ciro (Fábio Assunção) e Ruth (Marjorie Estiano). Admirados e até invejados por todos durante a juventude, os dois terminam sozinhos, dilacerados por uma relação que foi cercada de expectativas. Em uma discussão sobre o próprio sentido da vida, passado e presente avançam em paralelo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)