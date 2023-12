Elas por Elas: Érica expulsa Edu de casa

Em "Elas por Elas", Érica (Monique Alfradique) leva bastante tempo para recordar o que aconteceu, desabafando com Edu (Luís Navarro) que faz com que ela fique ainda mais furiosa por não ter coragem de contar a verdade em várias oportunidades.

Quando finalmente tudo é revelado, Érica expulsa Edu de sua casa, afirmando que ele nunca mais terá seu amor. Ela se sente profundamente traída por acreditar nas promessas de mudança do personal trainer, sendo traída várias outras vezes por ele.

VEJA MAIS

Em outra tentativa de diálogo, Edu é rejeitado por Érica, descobrindo também que Mário (Lázaro Ramos) aproveitou a situação para se declarar a ela.

Edu, incomodado com a possibilidade de Mário expressar seus sentimentos a Érica, se recusa a permitir que isso aconteça. Apesar de estar ciente dos sentimentos do melhor amigo, o personal trainer tem dificuldade em lidar com a ideia de vê-los juntos, interferindo nos momentos íntimos dos dois.