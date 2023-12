Tela Quente: Saiba qual filme vai ao ar nesta segunda-feira, 18 (18/12)

‘Ritmo de Natal’, filme produzido pela Globo, será transmitido às 22h25 (horário de Brasília) na Tela Quente desta segunda-feira (18/12). O longa-metragem é o primeiro do Núcleo de Filmes da emissora e tem Clara Moneke como Mileny, uma cantora de funk que se envolve com um violinista (Guthierry Sotero).

‘Ritmo de Natal’: sinopse

Primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, 'Ritmo de Natal' conta a história de amor de uma cantora de funk e um violinista clássico. A cantora de funk do momento Mileny se envolve com o violinista Dante.

O casal enfrenta uma prova de fogo no primeiro Natal que passam juntos com suas famílias de universos muito distintos.

‘Ritmo de Natal’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)