Exibição histórica de filme de Silvino Santos em Belém

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), em conjunto com o Professor Sávio Stoco (Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará), especialista na obra do cineasta Silvino Santos, e com a correalização da Cinemateca Brasileira (SP), programou uma exibição especial do documentário "Amazonas, Maior Rio do Mundo", dirigido por Silvino Santos (foto), em Belém, em parceria com o Museu de Imagem e Som (MIS-PA). Esta iniciativa busca não apenas resgatar um pedaço valioso da história cinematográfica brasileira, mas também proporcionar uma experiência valiosa para os espectadores a partir de um filme realizado nos anos 1010 que foi considerado perdido por muitas décadas, representando uma relíquia única no panorama do cinema nacional.

Sua redescoberta em um arquivo em Praga atribui um valor histórico extraordinário à produção audiovisual do Brasil. O filme apresenta imagens raras da floresta amazônica e dos povos que habitavam a região, incluindo algumas das primeiras imagens em movimento conhecidas dos povos indígenas Uitoto, além de retratar cenas da extração de borracha e madeira. “Amazonas, Maior Rio do Mundo” permite diversas interpretações de várias fontes de estudo e pesquisa e deve ser assistido por aqueles que tem interesse na arte como meio de reflexão do mundo. A iniciativa da ACCPA também tem como objetivo valorizar a importância da preservação e redescoberta do legado cultural que moldou a identidade audiovisual do país e destacar a obra do cineasta Silvino Santos, fotógrafo e cineasta luso-brasileiro que realizou filmes importantes na Amazônia no século XX. Essa exibição se torna, assim, um marco significativo não apenas na história do cinema paraense, mas também na celebração e valorização da riqueza cultural do Brasil.

A sessão histórica de "Amazonas, Maior Rio do Mundo", dirigido por Silvino Santos, acontecerá no dia 19 de dezembro, no auditório Eneida de Moraes (Palacete Faciola), às 19h, com entrada gratuita. Essa exibição especial conta com o apoio do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA), Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA (PPGARTES).

Coletânea de críticas paraenses

Esta semana, foram lançadas as primeiras coletâneas da coleção "Memórias da Cinefilia Paraense", como parte de um projeto de pesquisa que visa divulgar e enaltecer os críticos de cinema no Pará. As primeiras edições em formato de e-book são uma homenagem merecida aos críticos Pedro Veriano e Luzia Álvares, reconhecidos por sua longa e notável trajetória no universo das críticas cinematográficas, sendo, sem dúvida, uma das mais significativas do Brasil. Na semana seguinte, será publicada uma matéria especial sobre este projeto, fruto de uma colaboração entre mim e a professora Bene Martins. Este trabalho representa um esforço conjunto para destacar a contribuição valiosa dos críticos de cinema paraenses, celebrando suas realizações e promovendo a apreciação do cinema local.

Palestra

A palestra com o tema "O Papel dos Cineclubes na Educação do Público como Cidadãos e Admiradores do Cinema" foi realizada no dia 29 de novembro no auditório do Centro Universitário FIBRA. Foi uma noite enriquecedora, repleta de opiniões e reflexões sobre o cineclubismo, contando com a participação ativa de representantes dos cineclubes Tela em Movimento e Perifa. Apresentei um breve histórico sobre a história dos cineclubes com destaque para informações referentes ao cineclube da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Ryan O´Neal

Ryan O'Neal foi um ator carismático que brilhou em diversos filmes no cinema, destacando-se em "Essa Pequena é uma Parada" (1972), "Love Story" (1970) e "Lua de Papel" (1973), os quais alcançaram grande sucesso de bilheteria na década de 1970. No entanto, é inegável que seu ápice artístico ocorreu em "Barry Lyndon" (1975), dirigido por Stanley Kubrick. Neste filme, sua interpretação como o aventureiro irlandês Redmond Barry foi notável, trazendo profundidade e humanidade a um personagem complexo. Obrigado, Ryan O'Neal!

Dicas da Semana

“Amazonas, Maior Rio do Mundo” de Silvino Santos (Auditório Eneida de Moraes. Palacete Faciola. Dia 19/12/23. Sessão às 19h. Entrada gratuita)

Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) sobre os melhores do cinema em 2023 (Casa das Artes. Dia 21/12/23. 18h30m. Entrada gratuita)

“A Felicidade não se Compra” de Frank Capra. Com James Stewart e Donna Reed (Cineclube SINDMEPA. Dia 19/12/23. Sessão às 19h. Entrada gratuita).