Tela Quente: Saiba qual filme será exibido nesta segunda-feira, 30 (30/10)

O filme de terror "Medo Profundo", de 2018, será transmitido na Tela Quente desta segunda-feira (30/10), às 23h15, após a novela "Todas as Flores". Dirigido por Johannes Roberts, o clássico acompanha a sobrevivência dos personagens de Mandy Moore, Claire Holt e Yani Gellman presos no meio do mar, acompanhados de aterrorizantes tubarões-brancos.

"Medo Profundo’": sinopse

Presas nas profundezas do oceano e cercadas por tubarões-brancos, duas irmãs precisam lutar contra o tempo para permanecer vivas. Mas com apenas uma hora de oxigênio e os predadores rondando, as chances se tornam cada vez menores.

‘Medo Profundo’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)