Tela Quente: Confira a programação de hoje, segunda-feira (17/04)

A programação da Tela Quente de hoje, segunda-feira (17/04), da TV Globo, será substituída pelo segundo episódio da coleção ‘Histórias Impossíveis’, desta vez apresentando o ‘Falas da Terra’. A antologia será exibida em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas e narra a história de três jovens indígenas, que embarcam na descoberta da ancestralidade de seus povos.

Qual a sinopse de ‘Falas da Terra- Histórias Impossíveis’ ?

Preservação do meio ambiente, violência contra a mulher e ancestralidade são algumas das temáticas presentes na narrativa de Falas da Terra, que apresenta o episódio Pintadas. A trama integra a antologia Histórias Impossíveis, sendo protagonizada por três jovens indígenas. Luara, Josy e Michele se encontram no Mato Grosso do Sul para gravação de um videoclipe de rap na floresta e, quando se veem diante de uma natureza destruída, são impactadas por uma série de acontecimentos fantásticos que as levarão a um mergulho na ancestralidade de seus povos.

VEJA MAIS

Assista o trailer de ‘Falas da Terra- Histórias Impossíveis’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)