Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (29/04)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (29/04), às 00h20, o filme de comédia “Quero Matar Meu Chefe 2”, dirigido por Sean Anders e estrelado por Jennifer Aniston, Jason Bateman, Charlie Day, Jamie Foxx, Jason Sudeikis e Christoph Waltz. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme "Quero Matar Meu Chefe 2”?

Os amigos Nick, Kurt e Dale estão cansados das ordens recebidas no trabalho e decidem abrir o próprio negócio, sem outras pessoas mandando nas decisões deles. O negócio do trio começa a dar errado e eles são enganados por um investidor que afunda de vez a companhia. Para recuperar a empresa, os três armam um plano e sequestram o filho do homem, com o objetivo de pagar a dívida antiga e retomarem o próprio negócio.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)