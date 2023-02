Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (25/02)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (25/02), às 01h05, o filme “Se Eu Fosse Rico”, dirigido por Álvaro Fernández Armero e estrelado por Adrián Lastra, Alexandra Jiménez, Antonio Resines, Bárbara Santa-Cruz, Diego Martín, Franky Martín, Jordi Sánchez, Paula Echevarría e Álex Garcia. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme "Se Eu Fosse Rico”?

Santi é um homem que em processo de separação após sua esposa entrar com um pedido de divórcio. No mesmo período, ele ganha 25 milhões de euros na loteria e agora tentará esconder a quantia para evitar dividir a sua metade do prêmio com a ex-mulher.

Veja o trailer

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)