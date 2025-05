VÍDEO: homem usa pá para pegar bolo em comemorações pelo Dia das Mães e viraliza

Uma cena inusitada e caótica marcou a comemoração do Dia das Mães no município de Bom Lugar, no Maranhão, no último fim de semana. Um bolo gigante de 60 metros, preparado para ser distribuído gratuitamente à população, acabou gerando tumulto generalizado. O que era para ser uma celebração festiva acabou em confusão, com centenas de pessoas correndo e se empurrando para garantir um pedaço da sobremesa.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver moradores levando baldes, sacolas, bacias e até uma pá de construção para pegar o bolo. Um homem chegou a ser flagrado usando a pá para encher um balde com grandes porções do doce, enquanto outros simplesmente arrancavam pedaços com as mãos.

VEJA MAIS

Diante da repercussão negativa, a Prefeitura de Bom Lugar divulgou uma nota de esclarecimento informando que não teve qualquer envolvimento com o evento. “Informamos à sociedade que o referido evento de distribuição de bolo foi promovido de forma independente por uma produtora privada de vídeos, identificada como Super Jogos, sem qualquer participação ou apoio da Prefeitura Municipal”, afirmou a gestão municipal.