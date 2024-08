VÍDEO: Bolo na panela vira piada na internet após receita dar errado

Quem nunca tentou fazer uma receita que viu nas redes sociais e acabou se dando mal? Uma família, em especial, viralizou nas redes sociais após compartilhar o resultado de uma tentativa de fazer um famoso "bolo na panela". O vídeo mostra o bolo completamente queimado e o desastre culinário rendeu diversos comentários divertidos.

A ideia era preparar uma sobremesa especial para a família, mas a receita não saiu como o planejado. A massa, que deveria ter resultado em um bolo fofinho e fofo, acabou carbonizada, gerando reações divertidas dos internautas.

"Já assou recheado com brigadeiro 😂", brincou um internauta, comparando o preto do bolo com um doce. "Pensei que era um disco de freio 😂😂😂", disse outro, com bom humor. Teve quem sugeriu até um uso alternativo para o "bolo": "Se colocar na churrasqueira dá para usar de carvão", comentou um terceiro.

Confira como a receita deveria ter ficado:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)