Homem tem bolo de R$ 200 levado por entregador de aplicativo no dia do aniversário

Um bolo de aniversário se transformou em motivo de frustração ao servidor público Matheus Couto Gestal, no último sábado (26). No dia em que completaria 30 anos, ele se preparava para comemorar a data com amigos e familiares. Para a ocasião, encomendou um bolo de cerca de R$ 200, mas, para sua surpresa e tristeza, o doce jamais chegou ao destino em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Matheus contratou um serviço de entrega por meio do aplicativo 99 para buscar o bolo na confeitaria. No entanto, após a retirada do pedido, o motorista cancelou a corrida e sumiu com a encomenda.

"Foi o pior aniversário da minha vida, porque nunca tinha acontecido uma situação dessa comigo e eu não quero que aconteça com ninguém", lamentou. A entrega estava prevista para as 16h, mas logo após o cancelamento, Matheus passou mais de duas horas tentando contatar o suporte do aplicativo, sem sucesso.

VEJA MAIS

"Nem teria como as meninas fazerem um novo bolo de última hora, têm vários detalhes manuais", desabafou o aniversariante, que acabou por cancelar a festa planejada há meses.

Matheus e sua esposa registraram um Boletim de Ocorrência pelo aplicativo da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), que já está apurando o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)