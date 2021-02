VÍDEO: Motoboys de aplicativos depredam casa de cliente que aplicaria golpes

Motociclistas que trabalham com entregas de comida para aplicativos invadiram e depredaram a casa e o carro de um morador de Bauru (SP), no domingo 21. O motivo alegado pelos vândalos é de que o cliente aplica golpes para não pagar pelas encomendas e, por isso, eles passaram a ser impedidos de trabalhar.

No vídeo, mais de uma dezena de motoboys se reuniram em frente a uma residência na região do Jardim Brasil para se vingar do morador. Eles derrubam o portão da garagem, entram no local e vandalizam o veículo.

A explicação para o vandalismo e invasão de propriedade foi dada em postagens nas redes sociais. Os motoboys dizem que o morador é um cliente que aplica golpes, relatando no aplicativo que não recebe as encomendas, assim, livrando-se de pagar.

Devido a isso, segundo os envolvidos, os entregadores passaram a ser impedidos de fazer novas entregas.

As empresas

Em nota, a empresa iFood afirma que repudia qualquer ato de violência e que vai apurar o episódio.

Sobre o desligamento de funcionários, a empresa disse em comunicado que "trabalha constantemente para dar mais clareza sobre sua política de desativação de usuários e que essa medida só é tomada quando há descumprimento dos termos e condições de utilização da plataforma, como casos de extravio, fraudes de pagamento e cessão de contas a terceiros".

O iFood afirma ainda que os motoboys não têm acesso às avaliações dos clientes, visualizando apenas a quantidade total de avaliações e o teor (positivo ou negativo).

A empresa informa que “está à disposição para colaborar com a investigação do caso e aguarda mais informações das autoridades responsáveis para apurar internamente e tomar as providências cabíveis”.

Também em nota, o Rappi garante também que os motoboys não têm acesso aos nomes dos usuários que avaliam o serviço. “O processo é completamente sigiloso e apenas o time interno do Rappi pode visualizar as informações”, diz o comunicado.

Já o Sindimoto, sindicato que representa os trabalhadores do setor em Bauru, afirmou em nota que repudia os atos e que se identificar algum filiado nos "atos de vandalismo”, fará o "desligamento imediato".