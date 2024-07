VÍDEO: Motorista de app cancela corrida na frente de passageiro após ele demorar para embarcar

Um motorista de aplicativo da Uber se irritou com um passageiro que havia demorado dois minutos para embarcar e decidiu se vingar dele. Em um vídeo gravado pelo próprio prestador de serviço, é possível ver a troca mensagens entre o motorista e cliente, que informava que estava descendo do prédio para, então, entrar no carro.

No entanto, devido à demora de três minutos do passageiro, como diz o motorista, o condutor não gostou e decidiu cancelar a corrida assim que o cliente chegasse próximo ao carro para embarcar.

Quando o passageiro finalmente chegou, o motorista imediatamente partiu do local de embarque, dizendo ainda: "Assim que se faz".

Opiniões dos internautas

A reação do motorista dividiu opiniões nas redes sociais.

"Gente, porque não pedir o Uber quando estiver pronto, e esperar no Hall do prédio do lado de dentro? Esse tempo que ficamos parados corremos o risco de ser assaltado", comentou um internauta, dando a entender ser também motorista de aplicativo. "Uber se pede já na portaria", ressaltou outro. "O que custa a pessoa pedir um carro no aplicativo e esperar na porta?", disse um terceiro

Houve também quem ficasse do lado do passageiro. "Gastou combustível para buscar o cliente, cancelou a corrida e gastou combustível para pegar outro cliente. Inteligentíssimo ele", escreveu um. "Ridículo, o que muda 3 minutos na vida dele?", opinou um segundo internauta.

Um terceiro ainda detalhou uma situação de atraso com viagem por aplicativo: "Imprevistos acontecem, uma vez quando ia descendo para ir ao encontro do Uber, deu pane do elevador por conta de queda de energia, e, no entanto, o celular não tem sinal dentro do elevador. Quando cheguei no Uber expliquei a situação e ele super de boa entendeu, pedi desculpas e agradeci, dei sorte de pegar um motorista sensato que entendeu minha situação

O que diz a Uber

Segundo a Uber, "o passageiro(a) tem até 3 minutos depois que o(a) motorista chegar para:

encontrar o veículo, verificar que se trata da pessoa exibida no seu aplicativo, e começar a viagem."

O tempo máximo de espera varia entre de 2 a 3 minutos a depender cidade, do seu tamanho e do tempo de espera médio das viagens realizadas na cidade

A partir desse limite de tempo, será cobrada uma taxa pela espera adicional do(a) motorista parceiro(a) até que a viagem comece.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)