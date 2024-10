Bolo de rolo amazônico traz temática do Cirio e conquista paraenses 

A confeitaria é uma arte que ganha novas técnicas a todo momento. Em períodos de festividades, como o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, esse ramo da culinária ganha ainda mais destaque. A gastróloga Nalva Avertano-Rocha, 46 anos, que também é Bacharel em Direito e Gastróloga, criou o Bolo de Rolo Amazônico, vai além de incorporar ingredientes típicos da Amazônia, como cupuaçu e castanha-do-pará, ele também traz um toque artístico, com a aquarela de Nossa Senhora, pintada por Celeste Heitman, que agrega ainda mais encanto e significados.

Nalva explica que essa receita nasceu da sua vontade de homenagear a rica biodiversidade e cultura da região amazônica. “Ao combinar ingredientes típicos da Amazônia, como cupuaçu, castanha-do-pará, trouxe a alma da floresta para dentro de uma receita tradicional. Esse bolo é uma celebração dos sabores únicos da nossa terra, traduzindo em cada camada o encanto da Amazônia”, explica a profissional.

Mas ela explica que o toque especial veio com a contribuição da artista plástica Celeste Heitman, que pintou uma aquarela exclusiva de Nossa Senhora para o Bolo de Rolo Amazônico. “Sua arte conferiu um encanto ainda maior às camadinhas de amor, transformando o bolo de rolo em uma verdadeira obra-prima que une a arte visual à arte gastronômica. Essa colaboração trouxe uma profundidade espiritual e estética ao bolo, tornando-o não apenas um presente ao paladar, mas também aos olhos e à alma, oferecendo uma fusão de sabores regionais. Isso dá ao bolo um caráter especial e uma identidade própria, conectando a tradição com os sabores exóticos da nossa terra”, acrescenta Nalva.

A principal diferença entre um bolo tradicional e o Bolo de Rolo Amazônico está na técnica e nos ingredientes. A gastróloga explica que o bolo tradicional, comum em muitas regiões, geralmente possui uma massa mais espessa e um recheio mais simples, como brigadeiro ou frutas. Já o Bolo de Rolo é conhecido por suas finíssimas camadas de massa enroladas com precisão, criando várias “camadas de amor”, que dão uma textura delicada e sabor único.

Nos últimos cinco anos, a profissional tem preparado uma campanha emocionante e dedicada para essa época do ano. Ela destaca o Círio de Nazaré como um momento de fé e devoção, e isso se reflete no aumento da procura pelos bolos. Cada ano a demanda cresce, e ela só agradece a Deus, a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora de Nazaré.

"A campanha é planejada e traz sempre algo novo e significativo, para que as pessoas possam celebrar o Círio com um produto que não apenas encanta pelo sabor, mas também carrega todo o simbolismo da festa. O Bolo de Rolo Amazônico, com a aquarela de Nossa Senhora, tem sido um grande sucesso, e é lindo ver como ele toca as pessoas, unindo tradição, arte e fé”, diz Nalva.

A profissional aproveita para indicar para o almoço do Círio um delicioso Bolo de Rolo, que é sempre uma escolha especial para momentos como esse. Seja no almoço, na Trasladação ou no café da manhã, ela afirma que o Bolo de Rolo traz um toque de doçura e delicadeza que combina perfeitamente com a atmosfera de celebração e fé desse período. É uma sobremesa que carrega camadas de história e carinho, algo que faço com muito amor para que cada fatia traga um sabor inesquecível. “Para mim, não há sobremesa que celebre melhor essa ocasião tão especial”, reforça.

A jornada da gastróloga começou quando decidiu transformar sua paixão pela cozinha em carreira. Desde sempre, cozinhar lhe proporciona uma sensação de realização e conexão profunda com suas raízes. “A confeitaria, em especial, me conquistou pela sua delicadeza e pela possibilidade de criar algo que, além de encantar o paladar, toca o coração das pessoas. Há cinco anos que estou nessa trajetória, e a cada novo bolo de rolo, sinto que estou contando uma história através das minhas mãos”, se emociona.

Para Nalva, a arte de cozinhar vai além da técnica. É uma forma de expressão, onde os ingredientes se unem para transmitir sentimentos. Cada receita é como uma obra de arte efêmera, que se completa no instante em que é apreciada.