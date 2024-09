Bolos em formato de frutas regionais fazem sucesso em Belém

O confeiteiro paraense Flávio Amoedo viaja na criatividade e capricha nos sabores dos "Entremet paraenses", técnica de confeitaria especializada em Paris, mas que vem ganhando o sotaque paraense. São doces finos que necessitam de uma contagem certa entre as temperaturas quentes e frias e, que ao final, ficam ornamentados com formas reais de frutas.

Flavio Amoedo explica que se trata de um doce francês, a qual sua característica é ter várias texturas e camadas. Por exemplo, no doce de bacuri o confeiteiro faz uma camada de chocolate branco, que é tingido para ficar na cor e textura da fruta. Tem também a camada de mousse e o caramelo com a própria fruta.

"Ele tem como característica entre meios, que são as camadas e diferentes texturas. Esse doce surgiu por meio de um confeiteiro, em Paris, que começou a desenvolver as frutas em formas de doces", explica Flávio.

Confeiteiro paraense transforma frutas regionais em doces finos (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

No ano passado, o confeiteiro paraense fez uma passagem por Paris e resolveu se dedicar à técnica e o intuito era estudar melhor a técnica. "Quis fazer algo diferente, pois aqui em Belém não tem. Fui um dos primeiros a trabalhar com isso em Belém. Por que não colocar o que é nosso em doces clássicos", reflete o confeiteiro.

O doce pode ser coberto por glaçagem e precisa ser estudado as texturas, pois cada fruta tem sua característica própria.

Flávio Amoêdo já morou em Imperatriz (MA), é formado em Marketing pela Universidade Metodista de São Paulo. É professor, bailarino e coreógrafo profissional de Dança do Ventre; Premiado em vários festivais de dança nacionais e Internacionais entre eles o Mercado Persa o maior festival oriental da América Latina. Já participou do reality. Ele foi o vice-campeão do maior reality show de confeitaria da américa latina, o Bake Off Brasil.