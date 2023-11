Confeiteiro Flávio Amoêdo encanta com bolos e conquista 2º lugar em concurso da América Latina

O confeiteiro paraense Flávio Amoêdo, que apresenta o quadro “Doce Amazônia” em parceria com o Grupo Liberal, conseguiu conquistar o 2º lugar no Concurso de Confeiteiro da América Latina, realizado no Mara Cakes Fair, em Fortaleza, nesta última semana. Com uma equipe de confeiteiros de diferentes partes do Brasil, Flávio impressionou o público do evento ao criar uma homenagem ao Nordeste, incorporando história e cultura nos três bolos decorados, conhecidos como cakes designs.

Segundo Flávio, foi uma experiência “única” participar do concurso, ainda mais após ser convidado pela organização a ser o padrinho de uma equipe. “Reunir cinco confeiteiros maravilhosos no meu time que mostraram trabalhos ímpares. Nossos projetos foram os mais comentados na feira, cada apresentação em forma de cordel era aplaudida pela grande maioria. Foi impossível não se emocionar com cada entrada. A nossa equipe prezou pelo acabamento e cor”, relembrou.

Amoêdo pontuou que o Mara Cakes Fair é considerado o maior evento de confeitaria da América Latina, por isso, a sua participação ao lado dos outros confeiteiros foi uma grande oportunidade aproveitada. “Isso é maravilhoso para nós, é uma oportunidade ímpar”, acrescentou.

Natural do Pará, Flávio, afirmou saber da importância de representar sua terra natal no concurso, porém, como o tema foi sobre o Nordeste, fez adaptações para que os projetos montados contasse a história da região, o qual também é apaixonado. Ele morou 15 anos em Imperatriz (MA) e somente um em Recife (PE), o que fortaleceu seu amor pela cultura nordestina.

“Meu papel é mostrar o quão rico somos aqui do Norte e o quanto podemos aproveitar nossas riquezas gastronômicas. Não canso de dizer que temos sabores que quem prova, não esquece nunca mais. Mostrar para todos minhas raízes é o mínimo. E sempre que puder, levarei a nossa bandeira para um lugar que nunca esteve”, afirmou o confeiteiro.

Trajetória

Com formação em marketing e pós graduação em confeitaria e panificação, a paixão de Flávio pela confeitaria surgiu quando ele participou do programa culinário Bake Off Brasil em 2020. Lá, Amoêdo mostrou ao Brasil a diversidade de sabores do Pará ao criar o bolo de tacacá, de taperebá e o de chicória.

“Eu mostrei para o Brasil que somos maiores que açaí e cupuaçu. Fiz o que ninguém fez. Sou escorpiano, competitivo demais e sem medo algum de arriscar. Meu único medo é não tentar. Aproveito todas as oportunidades que Deus me dá, e as agarro”, declarou Flávio.

Questionado sobre os planos para o futuro, o confeiteiro disse planejar continuar estudando, dando aulas e criando novas receitas que destaquem a riqueza gastronômica do Norte. Amoêdo também tem planos de escrever seu primeiro livro e participar de eventos internacionais.

“Ano que vem, teremos pela primeira vez em Belém uma exposição de bolos artísticos retratando nossa cultura. Esse projeto é para mostrar para as pessoas a nossa beleza, riqueza em açúcar”, adiantou.