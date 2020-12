Paraense é finalista em reality show de confeitaria; confira

Flávio Amoêdo é professor de dança do ventre, mas se destacou mesmo foi na confeitaria. O paraense de 38 anos é um dos três finalistas do reality culinário “Bake Off Brasil: Mão na Massa”, exibido pelo SBT. Flávio vai disputar a grande final contra a paraibana Thais Macedo e a paulista Priscilla Grasso.

De Belém, Flávio já representou os sabores da Amazônia na competição nacional, com um bolo de tacacá com recheio de tucupi com jambu e homenageou o Círio de Nazaré em outra montagem com biscoitos. “Me sinto tão honrado em poder carregar essa bandeira, essa história e a fé que acredito”, disse o confeiteiro.

Flávio foi selecionado entre 40 mil inscritos para competir no programa. “Carrego na bagagem uma região, um estado, uma cidade... A minha história, a minha realidade”, escreveu o paraense em seu perfil no Instagram. “Meu objetivo é mostrar um Norte que muitos não conhecem, é ousar, me reinventar”, disse, ainda.

Cabe aos jurados Beca Milano e Olivier Anquier decidirem, no próximo sábado (19), quem será o maior confeiteiro amador do Brasil.