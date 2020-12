Cliente pede comida por aplicativo e acha fezes na sacola da refeição

O que era para ser uma refeição tranquila, acabou virando uma dor de cabeça para um homem na Inglaterra. Ele pediu uma comida por um aplicativo de entregas e foi surpreendido com uma sacola cheia de fezes. De acordo com o cliente, ele já havia comido mais da metade do prato quando notou a presença do excremento.

Wil Burtenshaw, de 25 anos, pediu uma canja de galinha no último domingo (6), em um de seus restaurantes preferidos na cidade de Bristol. O homem afirmou que estava se alimentando, quando notou uma mancha marrom na sacola. "Tenho 100% de certeza de que eram fezes humanas", declarou.

Will explicou que não conseguia acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo, então decidiu cheirar o plástico, o que o levou a tal conclusão. O rapaz utilizou seu perfil nas redes sociais para compartilhar as fotos e relatar o incidente. Após o ocorrido, o homem passou mal e, segundo ele, está de cama desde domingo.

O cliente disse ter entrado em contato com o restaurante em questão e com a empresa de delivery, mas acredita que o motorista do aplicativo seja o responsável. "Só Deus sabe o que este motorista estava pensando. É como se ele tivesse decidido usar o banheiro e não houvesse papel higiênico. Então, decidiu usar a sacola plástica", desabafou.