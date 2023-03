Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (18/03)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (18/03), às 01h05, o filme de romance “Amor A Toda Prova”, dirigido por Glenn Ficarra e John Requa e estrelado por Julianne Moore, Emma Stone, Ryan Gosling e Steve Carell. Confira a sinopse:

VEJA MAIS

Qual a sinopse do filme "Amor A Toda Prova”?

Carl saiu de um casamento recentemente e sofre por não entender o motivo do divórcio. Em um dia, ele conhece Jacob, que faz sucesso entre as mulheres, e pede ajuda para conseguir se destacar e ter mais autoestima. As dicas de Jacob dão certo e tudo vai bem até que ele se apaixona por Hannah e vê suas táticas começando a dar errado.

Veja o trailer

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)