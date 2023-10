Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (14/10)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (14/10), às 00h45, o filme de drama "O Juízo", dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro, Felipe Camargo, Lima Duarte, Fernando Eiras, Carol Castro, Criolo e Joaquim Torres Waddi. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Juízo"?

Augusto é alcoólatra e vive uma crise no casamento, além de ter perdido o emprego, tudo por conta do vício. Para tentar melhorar e mudar de vida, ele e a família decidem viajar para uma fazenda herdada do avô. Augusto, a esposa e o filho começam a notar que a propriedade é assombrada por fantasmas e que retornam ao local na tentativa de se vingar dos antepassados de Augusto.

Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões