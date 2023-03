Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (11/03)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (11/03), às 01h05, o filme “Para se Divertir, Ligue...”, dirigido por Jamie Travis e estrelado por Ari Graynor, Don Mcmanus, James Wolk, Justin Long, Lauren Miller Rogen, Mark Webber e Mimi Rogers. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme "Para se Divertir, Ligue...”?

Lauren e Katie são pessoas com temperamento bem diferentes que passam a dividir o mesmo apartamento. Apesar das enormes diferenças, as duas acabam se tornam grandes amigas e iniciam um negócio juntas após Lauren descobrir que Katie trabalha com telessexo.

Veja o trailer

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)