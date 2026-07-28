Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28/07)?

O filme “Uma Nova Chance" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/07), às 15h25, o filme "Uma Nova Chance", dirigido por Peter Segal e interpretado por Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Uma Nova Chance"?

No filme A Filha da Noiva, Kate não reage positivamente a surpreendente notícia do casamento da sua melhor amiga da vida, sua própria mãe. Com uma ótima relação, Kate e Diane, além de mãe e filha, possuem uma forte conexão, no entanto essa ligação precisa enfrentar momentos difíceis quando Kate inicia uma série de ações para tentar boicotar o relacionamento e acabar com o casamento de Diane com um misterioso e elegante homem.

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Veja o trailer do filme "Uma Nova Chance"

Informações do filme “Uma Nova Chance

Título Original: Second Act

Classificação: 12 anos

Duração: 1h44min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: Comédia, romance

Lançamento: 2018