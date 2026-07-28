Lembra dele? Yudi Tamashiro desaparece após terremoto atingir Japão
O apresentador se mudou recentemente com a família para o Japão com o objetivo de pregar o evangelho
O apresentador, cantor e dançarino Yudi Tamashiro preocupou os seus seguidores, na tarde desta terça-feira (28), após um terremoto de magnitude 7,1 atingir o Japão e provocar o desabamento de diversos prédios nas cidades. O artista brasileiro se mudou recentemente para o país com a esposa Mila e o filho Davi, a fim de começar a vida do zero e evangelizar no Japão, que é considerado um país não cristão.
Na tarde de ontem, Yudi chegou a publicar um carrossel de fotos passando o tempo com sua família no país. Após o terremoto, ele desapareceu das redes sociais e até o momento não informou se eles estão bem após o abalo no local. "Irmão, está tudo bem por aí? O terremoto atingiu a sua cidade?", questionou um seguidor nos comentários. "Ficamos preocupados vendo as notícias do terremoto no Japão. Você e sua família estão bem? Conseguiram ficar seguros?", escreveu outra.
Em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili" em 2025, o apresentador revelou que já planejava se mudar há muito tempo. "Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas onde existe é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo", disse.
VEJA MAIS
Terremoto no Japão
O terremoto que ocorreu no Japão, na tarde desta terça-feira (28), atingiu a região de Kyushu, no sudoeste japonês, e provocou alertas de tsunami, cortes de energia e registros de danos em algumas áreas das cidades. Além desses prejuízos, o tremor ainda provocou o desabamento de um shopping e a queda da muralha de um castelo com mais de 400 anos. Até o momento, não há registros da quantidade de mortes no país.
Embora não haja números oficiais, a emissora pública japonesa NHK informou que entre 20 e 30 trabalhadores estão desaparecidos e cerca de 50 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Kumamoto, diversos cidadãos também ficaram presos no shopping após o desabamento do segundo andar, que foi provocado por uma explosão no edifício no momento do terremoto.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA