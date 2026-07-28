Lembra dele? Yudi Tamashiro desaparece após terremoto atingir Japão

O apresentador, cantor e dançarino Yudi Tamashiro preocupou os seus seguidores, na tarde desta terça-feira (28), após um terremoto de magnitude 7,1 atingir o Japão e provocar o desabamento de diversos prédios nas cidades. O artista brasileiro se mudou recentemente para o país com a esposa Mila e o filho Davi, a fim de começar a vida do zero e evangelizar no Japão, que é considerado um país não cristão.

Na tarde de ontem, Yudi chegou a publicar um carrossel de fotos passando o tempo com sua família no país. Após o terremoto, ele desapareceu das redes sociais e até o momento não informou se eles estão bem após o abalo no local. "Irmão, está tudo bem por aí? O terremoto atingiu a sua cidade?", questionou um seguidor nos comentários. "Ficamos preocupados vendo as notícias do terremoto no Japão. Você e sua família estão bem? Conseguiram ficar seguros?", escreveu outra.

Em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili" em 2025, o apresentador revelou que já planejava se mudar há muito tempo. "Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas onde existe é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo", disse.

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Terremoto no Japão

O terremoto que ocorreu no Japão, na tarde desta terça-feira (28), atingiu a região de Kyushu, no sudoeste japonês, e provocou alertas de tsunami, cortes de energia e registros de danos em algumas áreas das cidades. Além desses prejuízos, o tremor ainda provocou o desabamento de um shopping e a queda da muralha de um castelo com mais de 400 anos. Até o momento, não há registros da quantidade de mortes no país.

Embora não haja números oficiais, a emissora pública japonesa NHK informou que entre 20 e 30 trabalhadores estão desaparecidos e cerca de 50 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Kumamoto, diversos cidadãos também ficaram presos no shopping após o desabamento do segundo andar, que foi provocado por uma explosão no edifício no momento do terremoto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)