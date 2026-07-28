Belém recebe espetáculo de Capoeira Angola com ingressos gratuitos; veja como garantir entrada
A montagem será realizada no dia 14 de agosto no Margarida Schivasappa
O público de Belém já pode garantir entrada gratuita para o espetáculo “Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais”, que será apresentado no dia 14 de agosto, às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa. A retirada dos ingressos está disponível pela plataforma Sympla.
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A montagem faz parte da turnê nacional “Mandingas e Mandingueiros no Caminho da Ancestralidade”, realizada pelo Centro Cultural e Educacional Mandingueiros do Amanhã, do Maranhão, em parceria com o Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet.
O espetáculo reúne capoeiristas e jovens quilombolas de comunidades maranhenses, incluindo Vila Fé em Deus e Santa Luzia, em Santa Rita, além de Santa Joana, Santa Rosa e Oiteiro dos Nogueiras, em Itapecuru-Mirim.
A apresentação em Belém é a quarta parada da circulação nacional, que já passou por Parnaíba (PI), São Luís (MA) e Itapecuru-Mirim (MA). Após a passagem pelo Pará, o projeto segue para o Rio de Janeiro, onde encerra a programação em setembro.
Espetáculo une capoeira, música e tradição afro-brasileira
Com cerca de uma hora de duração, a apresentação reúne elementos da Capoeira Angola e de outras manifestações culturais afro-brasileiras, como Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi e Samba.
A trilha sonora é conduzida pela Orquestra de Berimbaus Mandingueiros do Amanhã, formada principalmente por jovens quilombolas. O berimbau, também conhecido como gunga, urucungo ou marimba, é um dos elementos centrais da montagem, acompanhado por cantos, dança e cenas teatrais.
Segundo a organização, o espetáculo aborda temas relacionados à memória, identidade afro-brasileira e preservação dos saberes tradicionais.
O encerramento da turnê será no dia 9 de setembro, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.
Serviço
Espetáculo “Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais”
- Quando: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 19h30 às 20h30
- Onde: Teatro Margarida Schivasappa – Belém (PA)
- Ingressos: Retirada gratuita pela plataforma Sympla
- Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras
- Informações: @mandingasemandingueiros
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