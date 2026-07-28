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Belém recebe espetáculo de Capoeira Angola com ingressos gratuitos; veja como garantir entrada

A montagem será realizada no dia 14 de agosto no Margarida Schivasappa

O Liberal
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Apresentação será no dia 14 de agosto, no Teatro Margarida Schivasappa, e faz parte de turnê nacional com jovens quilombolas maranhenses (Divulgação)

O público de Belém já pode garantir entrada gratuita para o espetáculo Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais”, que será apresentado no dia 14 de agosto, às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa. A retirada dos ingressos está disponível pela plataforma Sympla.

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A montagem faz parte da turnê nacional Mandingas e Mandingueiros no Caminho da Ancestralidade”, realizada pelo Centro Cultural e Educacional Mandingueiros do Amanhã, do Maranhão, em parceria com o Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet.

image Espetáculo reúne música, dança e tradição afro-brasileira em circulação que passa por quatro estados brasileiros (Divulgação)

O espetáculo reúne capoeiristas e jovens quilombolas de comunidades maranhenses, incluindo Vila Fé em Deus e Santa Luzia, em Santa Rita, além de Santa Joana, Santa Rosa e Oiteiro dos Nogueiras, em Itapecuru-Mirim.

A apresentação em Belém é a quarta parada da circulação nacional, que já passou por Parnaíba (PI), São Luís (MA) e Itapecuru-Mirim (MA). Após a passagem pelo Pará, o projeto segue para o Rio de Janeiro, onde encerra a programação em setembro.

Espetáculo une capoeira, música e tradição afro-brasileira

Com cerca de uma hora de duração, a apresentação reúne elementos da Capoeira Angola e de outras manifestações culturais afro-brasileiras, como Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi e Samba.

A trilha sonora é conduzida pela Orquestra de Berimbaus Mandingueiros do Amanhã, formada principalmente por jovens quilombolas. O berimbau, também conhecido como gunga, urucungo ou marimba, é um dos elementos centrais da montagem, acompanhado por cantos, dança e cenas teatrais.

Segundo a organização, o espetáculo aborda temas relacionados à memória, identidade afro-brasileira e preservação dos saberes tradicionais.

O encerramento da turnê será no dia 9 de setembro, no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.

Serviço

Espetáculo “Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais”

  • Quando: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30 às 20h30
  • Onde: Teatro Margarida Schivasappa – Belém (PA)
  • Ingressos: Retirada gratuita pela plataforma Sympla
  • Acessibilidade: Audiodescrição e intérprete de Libras
  • Informações: @mandingasemandingueiros
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