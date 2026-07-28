VÍDEO: Erika Januza quebra silêncio sobre término com Arlindinho: 'Depois da lama que me colocaram'

A atriz Erika Januza se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (28) sobre o fim do relacionamento com o cantor Arlindinho. Nos Stories do Instagram, ela agradeceu o apoio que recebeu nos últimos dias e comentou o momento pessoal após a repercussão do término. Eles estavam juntos há quase um ano.

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Sem citar diretamente o ex-namorado, a artista afirmou que foi "colocada na lama" e explicou que esteve afastada das redes porque aproveitou os dias de folga para ficar ao lado da família antes de retomar os compromissos profissionais.

"Bom dia, gente. Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família. Agora, estou indo encontrar minha rainha. [...] Estou passando para agradecer cada pessoa que parou sua vida para me mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua. Foi e está sendo muito importante", disse.

Durante o desabafo, a atriz também comentou como enxerga o momento após o fim da relação. "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia", afirmou.

Suposta traição e ida à casa de swing

O pronunciamento ocorreu dias depois da repercussão de imagens que mostram Arlindinho deixando uma casa de swing na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na época, ele e Erika ainda estavam juntos.

Após a divulgação dos vídeos, a atriz da Globo arquivou as fotos ao lado do cantor e deixou de segui-lo nas redes sociais.

Nos últimos dias, também circulavam rumores de uma crise no relacionamento, reforçados pelo fato de ambos terem sido vistos sem alianças.