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Arlindinho revela ter sido assaltado e ter joias roubadas no Rio de Janeiro

O cantor usou as redes sociais para mostrar imagens das joias levadas pelos criminosos

O Liberal
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Arlindinho compartilhou ter sido vítima de um crime (Instahgram / @arlindinhooficial / @aka_vitao)

O cantor Arlindinho foi vítima de um assalto em Cascadura, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sem dar maiores detalhes sobre a abordagem, o artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos das peças que foram roubadas pelos criminosos.

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"Fui assaltado em Cascadura em frente ao clube dos sargentos. Levaram meu bracelete e esse cordão na segunda foto. Estou bem, se alguém souber notícias por favor chamar por aqui", escreveu o sambista.

Erika Januza, namorada do cantor, deixou uma mensagem de apoio: "A sua vida é o bem maior. Você é honesto, trabalhador. Deus proverá". Arlindinho respondeu com "te amo" e chamou a atriz de rainha.

Pouco antes do ocorrido, na noite desta segunda-feira (08), Arlindinho havia se apresentado em seu tradicional show no Beco do Rato, famoso reduto do samba localizado na Lapa, na região central da cidade. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais durante o evento, ele ainda aparecia usando as joias levadas posteriormente no assalto. O crime aconteceu em Cascadura, região famosa pelo comércio agitado, que fica a uma distância de aproximadamente 15 km a 20 km da Lapa.

Em 2023, o cantor passou por uma situação semelhante após se apresentar na Zona Oeste do Rio. Horas antes do crime, o músico havia comandado o show “DiArlindo” na casa de eventos Rio Sporting Sunset, na Barra da Tijuca, uma noite especial que contou com a presença de seus filhos, participações de Mumuzinho e Suel, além de uma emocionante homenagem a Arlindo Cruz. Na saída do evento, ele, sua irmã Flora Cruz e o produtor Leonardo foram abordados por assaltantes, que levaram todos os seus celulares.

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