Modelo paraense Maria Carolina inicia temporada de trabalhos em Londres

Ela chegou na última quinta-feira (23) e poderá expandir a atuação para Espanha e Alemanha durante o segundo semestre

A modelo paraense Maria Carolina Costa iniciou uma nova etapa da carreira em um dos principais centros da moda mundial. Natural de Belém, ela desembarcou na última quinta-feira (23) em Londres, no Reino Unido, onde inicia uma temporada internacional de trabalhos representada pela Wilhelmina London, uma das agências mais reconhecidas da indústria da moda. Durante o segundo semestre deste ano, a agenda ainda poderá levá-la para outros mercados europeus, como Espanha e Alemanha.

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Na capital inglesa, a paraense participará de castings para campanhas publicitárias, editoriais de moda, produções de e-commerce e desfiles voltados ao mercado europeu.

Segundo a modelo, chegar à capital inglesa representa um novo ciclo profissional, marcado pela expectativa de conhecer um mercado diferente daquele vivido em experiências anteriores.

"Estar em Londres tem sido muito especial. Mesmo já tendo vivido uma experiência internacional, cada mercado tem suas particularidades e exige uma nova adaptação. Londres respira moda, criatividade e diversidade, então estar aqui representa um passo muito importante na minha carreira", destaca.

Paraense Maria Carolina (Lucas Amim)

Adaptação ao mercado

Nos primeiros dias na cidade, ela conta que tem conciliado a preparação para os trabalhos com o processo de adaptação à rotina da agência e ao ritmo da capital britânica.

Para a paraense, o momento também representa uma oportunidade de aprendizado. "Cheguei muito animada e, ao mesmo tempo, ansiosa, imaginando todas as possibilidades que essa temporada pode trazer. Os primeiros dias têm sido de conhecer melhor a cidade, entender a dinâmica da agência e me preparar para tudo o que está por vir. É um momento de muito aprendizado, mas também de realização", afirma Maria Carolina.

A modelo observa que o mercado londrino valoriza características individuais dos profissionais e aposta na diversidade como parte da identidade da cidade.

"Ainda estou no início dessa experiência, então estou conhecendo aos poucos como tudo funciona por aqui. Mas já é possível perceber que Londres tem um mercado muito dinâmico, que valoriza bastante a personalidade e a autenticidade de cada modelo. O que mais tem me chamado a atenção até agora é a diversidade presente em todos os lugares e a forma como a moda faz parte da identidade da cidade", relata.

Raízes

Antes da temporada em Londres, Maria Carolina passou um ano e meio em São Paulo, atuando em campanhas publicitárias. Em 2024, a modelo já havia vivido uma experiência internacional durante uma temporada de quatro meses na Índia, onde participou de desfiles, campanhas para TV e trabalhos comerciais.

Apesar da distância, Maria Carolina afirma que mantém as referências da terra natal presentes no cotidiano. Ela explica que procura acompanhar o que acontece no Pará, manter contato frequente com a família e compartilhar as próprias origens sempre que surge uma oportunidade.

"Tenho muito orgulho de ser paraense e faço questão de mostrar ao mundo de onde eu venho. É claro que bate saudade do açaí, do peixe amazônico e até de ouvir um melody enquanto treino, mas representar o Pará em um mercado internacional também é uma forma de manter vivas as minhas raízes", diz.

Futuro

Para os próximos meses, ela pretende aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem na Europa. A modelo destaca que o objetivo vai além de conquistar novos trabalhos: busca consolidar uma trajetória internacional construída de forma gradual.