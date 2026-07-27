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Erika Januza termina namoro com Arlindinho após suposta traição em casa de swing

A atriz já apagou todas as fotos com o ex de suas redes sociais e ambos já deixaram de se seguir no Instagram

Victoria Rodrigues

27 de julho de 2026 às 16:52

Erika e Arlindinho estavam juntos há 7 meses.

Erika e Arlindinho estavam juntos há 7 meses. ( Foto: Foto: Reprodução/ Instagram )

Nos últimos dias, a atriz Erika Januza terminou o namoro com o cantor Arlindinho após a divulgação de um vídeo publicado por Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em que o artista estaria em uma casa de swing acompanhado de duas mulheres. Apesar de nenhum dos dois ter se pronunciado sobre o caso, Erika já apagou todas as fotos com o ex e ambos já deixaram de se seguir no Instagram.

Com a repercussão das especulações sobre o fim do relacionamento, a atriz recebeu o apoio de muitos famosos no Instagram. "Você é Érika Januza da Trindade Gomes, enorme, gigante, imensa. Sempre no AUMENTATIVO!", escreveu a apresentadora Rita Batista. "Só amor pra você", desejou o ator Lázaro Ramos. "A gente recomeça quantas vezes for preciso, sempre! Você é gigante, minha amiga”, disse Jennifer Nascimento.

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Reflexões de Erika Januza

Após o término com Arlindinho, a atriz passou a compartilhar algumas mensagens reflexivas sobre o período que está passando com a suposta traição do ex-companheiro. Em um desses textos, ela ressaltou que é necessário confiar no tempo de Deus e no propósito que Ele tem nas dificuldades, o que fez com que diversas pessoas as associassem ao momento que ela está enfrentando com o fim do namoro.

“Nunca estamos atrasados para o que é verdadeiramente nosso. A gente sofre achando que perdeu o timing, que ‘já passou da idade’, que a oportunidade foi embora e não volta mais. Mas Deus não erra. Ele trabalha com propósito. Deus não erra o endereço, não erra a estação da vida. Tem bênção que só chega quando a gente está pronto", escreveu a atriz da TV Globo em seu perfil do Instagram.

Na sequência, ela também destacou que "o atraso que as pessoas sentem é proteção, é Deus segurando a porta fechada enquanto ajeita o lado de dentro e enquanto cura feridas que as pessoas nem sabiam que tinham". Para agradecer todo o carinho que recebeu dos amigos, fãs e famosos, Erika também publicou a história reflexiva da flor de lótus, que é símbolo de superação por florescer mesmo em ambientes adversos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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