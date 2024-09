Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (24/09), às 15h25, o filme "A Colheita da Fé", dirigido por Steve Gomer e interpretado por John Corbett, Cara Buono e Barry Corbin. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Filme baseado em uma história real. Michael Spurlock (John Corbett) recebeu ordens para fechar uma pequena igreja no interior, entretanto, decidiu escolher outro caminho e se tornou pastor do local. Lá, Michael descobre que os fiéis estavam ajudando refugiados do sudeste asiático e, agora, eles farão de tudo para salvar o local.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: All Saints

Classificação: 10 anos

Duração: 1h48min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama

Lançamento: 2017