Amanda Magalhães estreia nos cinemas com filme 'Meu Amigo Pinguim'

A artista Amanda Magalhães acaba de fazer sua estreia nos cinemas como atriz no longa internacional “Meu Amigo Pinguim”, filme baseado em uma história real, gravado em Ubatuba, litoral de São Paulo, em Paraty, no Rio de Janeiro, e na Patagônia, na Argentina. A atriz e cantora falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre sua participação no filme.

"Foi minha primeira vez em um projeto internacional dessa magnitude e eu pude aprender demais, então foi bem especial. Uma coisa que me marcou nas gravações, como vocês perguntaram, foi definitivamente a presença dos pinguins no set. A galera, para garantir o ambiente apropriado, seguro e não estressante para os pinguins, fez uma verdadeira praia no set. Era a coisa mais linda e mágica de se ver. Isso é algo que acho que não vou encontrar de novo em qualquer produção", comentou Amanda.

Dirigido por David Schurmann e com distribuição da Paris Filmes, a obra foi lançada mundialmente em agosto e teve sua estreia nacional no dia 12 de setembro. Atriz formada pela USP, Amanda, conhecida por seus trabalhos como cantora, compositora e produtora musical, já havia se destacado na série “3%” (lançada em 2016), ao interpretar a personagem Natália, integrando o elenco principal da primeira série da Netflix com produção brasileira a alcançar renome mundial. Atuando pela primeira vez em inglês em “Meu Amigo Pinguim”, Amanda faz o papel de Maria quando jovem, personagem da atriz mexicana Adriana Barraza, casada com o pescador João, protagonizado pelo premiado ator francês Jean Reno e interpretado em sua fase jovem por Pedro Urizzi.

“É um filme sensível sobre amizade, luto e, de alguma forma, superação. Fico muito honrada com o fato do David ter confiado em mim para interpretar Maria com Adriana Barraza, que é uma baita atriz que me inspira tanto. Poder evocar seus anos de juventude foi um desafio, mas também um presente. É muito louco se perceber de repente ao lado de artistas tão grandiosos, com quem tive a oportunidade de aprender. Observá-los em cena é uma aula por si só”, conta Amanda.

A multiartista comemora também a entrada de sua canção autoral “O Amor Te Dá” – faixa de “Fragma”, seu álbum de estreia, lançado em 2020 pelo selo Boia Fria Produções – na trilha sonora da nova novela das 21h, da Rede Globo, “Mania de Você”. Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araújo, a narrativa tem como eixo central os personagens interpretados por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes. “Fui uma criança noveleira nos anos 90 e muitas trilhas sonoras marcaram minha infância. A garotinha lá de trás ficaria muito feliz se contassem para ela que, no futuro, ela também teria uma música embalando tramas, contando histórias e entrando na casa das pessoas. Isso é muito legal! Agora, mais do que nunca, tenho um carinho especial por essa faixa”, diz Amanda.

Carioca, a artista falou sobre seu desejo de conhecer Belém e deixou um convite para os paraenses assistirem ao filme. "Tenho um sonho de conhecer Belém do Pará. Um, porque eu amo a música paraense. Dois, porque conheço muito pouco o Norte do Brasil e sonho em conhecer mais essa região do nosso país. Então, fica aqui minha declaração de amor pela cultura paraense e meu sonho, confesso, de poder estar mais pertinho. E deixo meu convite para que vocês vão às salas de cinema prestigiar *Meu Amigo Pinguim*, que é um filme muito nosso também. É um filme brasileiro, com elenco brasileiro, filmado aqui no Brasil, e que vocês vão gostar, porque é realmente muito especial. É uma história sobre amizade, super emocionante. Então, fica aqui o convite, a dica e o meu grande beijo para o Pará", finalizou.